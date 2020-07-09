Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele futbolseverleri bekliyor. Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. İki takım taraftarları maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Çaykur Rize-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu maç öncesi Çaykur Rizespor 29 puanla 17. sırada. Son 3 maçını kazanan Kayserispor ise 31 puanda. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-0 Kayserispor üstünlüğüyle sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Tunay, Samudio, Skoda

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Zoran, Campanharo, Djedje, Enver Cenk, Hasan Hüseyin, Mensah, Kravets

ÇAYKUR RİZESPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı bu akşam saat 18:30'da Beinsports 1'de canlı yayınlanacak.

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