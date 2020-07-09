09 Temmuz 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'in 31. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele futbolseverleri bekliyor. , sahasında 'u konuk ediyor. İki takım taraftarları maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Çaykur Rize-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem yönetecek. Düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu maç öncesi Çaykur Rizespor 29 puanla 17. sırada. Son 3 maçını kazanan Kayserispor ise 31 puanda. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-0 Kayserispor üstünlüğüyle sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Tunay, Samudio, Skoda

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Zoran, Campanharo, Djedje, Enver Cenk, Hasan Hüseyin, Mensah, Kravets

ÇAYKUR RİZESPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı bu akşam saat 18:30'da Beinsports 1'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı!
G.Saray'ın hasreti 7 maça çıktı! G.Saray'ın hasreti 7 maça çıktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör