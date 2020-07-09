09 Temmuz 2020, Perşembe

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Çaykur Rizespor-Kayserispor l CANLI

Rizespor-Kayserispor l CANLI
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'in 31. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele futbolseverleri bekliyor. , sahasında 'u konuk ediyor. Bu zorlu karşılaşmayı A Spor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu maç öncesi Çaykur Rizespor 29 puanla 17. sırada. Son 3 maçını kazanan Kayserispor ise 31 puanda. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-0 Kayserispor üstünlüğüyle sona ermişti.


İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda

Kayserispor: Lung, Sapunaru, Angelo, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Mensah, Campanharo, Kravets

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