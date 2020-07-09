Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi iki takım taraftarları da müsabakanın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligin 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibin 50 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 36 puana sahip.
4 MAÇTA İKİŞER GALİBİYET VE YENİLGİ
Son haftalarda aldığı sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, pandemi arası sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet serisi yakalayamadı.
Lige verilen aradan sonra oynadığı 4 maçta siyah-beyazlı ekip ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.
SARI KART CEZASI SINIRINDA 7 OYUNCU
Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olduğu için Kayserispor maçında görev yapamayan Tyler Boyd ise Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde mücadelede oynayabilecek.
QUARESMA, DOLMABAHÇE'YE DÖNÜYOR
Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip olacak. Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek.
BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens (Boyd), Boateng, N'Koudou, Burak
KASIMPAŞA: Ramazan, Tirpan, Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita
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