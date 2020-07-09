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Beşiktaş-Kasımpaşa | CANLI

Beşiktaş-Kasımpaşa | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'in 31. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Beşiktaş'ın Avrupa kotasına girmesi açısından önemli olan karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

, 'in 31'inci haftasında 'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Ligin 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibin 50 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 36 puana sahip.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam.

4 MAÇTA İKİŞER GALİBİYET VE YENİLGİ

Son haftalarda aldığı sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, pandemi arası sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet serisi yakalayamadı.

Lige verilen aradan sonra oynadığı 4 maçta siyah-beyazlı ekip ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

SARI KART CEZASI SINIRINDA 7 OYUNCU

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında. , Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olduğu için Kayserispor maçında görev yapamayan Tyler Boyd ise Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde mücadelede oynayabilecek.

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QUARESMA, DOLMABAHÇE'YE DÖNÜYOR

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan , Vodafone Park'ta eski ekibine rakip olacak. Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı 21.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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