Trabzonspor - Antalyaspor l CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Trabzonspor'da hedef mutlak 3 puan. Oynanan bu zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer kritik maçta galibiyetten başka bir ihtimali düşünmüyor. Antalyaspor ise güçlü rakibini devirip sükse yapmak istiyor.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sosa, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Eren, Veysel, Kudriashov, Ufuk, Bünyamin, Doğukan, Amilton, Mukairu, Blanco







EN SON YENİLGİSİNİ 2019'DA ALDI

Trabzonspor, Süper Lig'de 15 maçtır yenilmiyor. Bu sezon rekoru elinde bulunduran Karadeniz ekibi Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisi yakalayan tek takım oldu. Bordo-mavililer 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor, ligde son yenilgisini 16 Aralık 2019'da Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından 205 gündür yenilmeyen bordo-mavililer, rakibi Antalyaspor karşısında da bu unvanını koruyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor.



TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 48. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Antalyaspor, bu akşam Trabzon'da oynanacak maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 87 gol atarken, kalesinde ise 45 gol gördü.



12. KEZ TESTTEN GEÇTİLER

Trabzonspor'da COVID-19 testlerinin 12'ncisi yapıldı. Yönetim kurulu üyelerinin yanı yanı sıra futbolcu kadrosu, teknik heyet ve çalışanlara rutin olarak uygulanan COVID-19 testlerinin 12'ncisi yapıldı. Yapılan testler sonucu pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

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