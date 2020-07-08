Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Sivasspor son dönemlerdeki formsuzluğunu kırmak ve Süper Lig'i en iyi noktada bitirebilmek istiyor. Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yar alıyor. Peki, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Süper Lig'de 54 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Yeni Malatyaspor'un 29 puanı var. Sivasspor'da sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan bu maçta forma giyemeyecek, savunma oyuncusu Ziya Erdal da sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Sivas ekibinde 2 oyuncu ise Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye ve Mamadou Samassa Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Konuk ekip Yeni Malatyaspor'da ise sakatlığı bulunan Eren Tozlu mücadelede yer alamayacak.
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı bu akşam 18:30'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Mert Hakan, Fernando, Emre, Yatabare
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı