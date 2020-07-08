08 Temmuz 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in flaş ekiplerinden son dönemlerdeki formsuzluğunu kırmak ve Süper Lig'i en iyi noktada bitirebilmek istiyor. Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında 'u ağırlıyor. Müsabakanın yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yar alıyor. Peki, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, 'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek. Süper Lig'de 54 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Yeni Malatyaspor'un 29 puanı var. Sivasspor'da sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu bu maçta forma giyemeyecek, savunma oyuncusu da sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Sivas ekibinde 2 oyuncu ise Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye ve Mamadou Samassa Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Konuk ekip Yeni Malatyaspor'da ise sakatlığı bulunan Eren Tozlu mücadelede yer alamayacak.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı bu akşam 18:30'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Mert Hakan, Fernando, Emre, Yatabare

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, , Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut

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