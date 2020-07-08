08 Temmuz 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Sivasspor-Yeni Malatyaspor | CANLI

Sivasspor-Yeni Malatyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in flaş ekiplerinden son dönemlerdeki formsuzluğunu kırmak ve Süper Lig'i en iyi noktada bitirebilmek istiyor. Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

, 'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Murat, Hadebe, Acquah, Donald, Chebake, Mina, Karim Hafes, , Umut Bulut.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı 18.30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SAKATLAR VE CEZALILAR

Süper Lig'de 54 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Yeni Malatyaspor'un 29 puanı var. Sivasspor'da sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu bu maçta forma giyemiyor, savunma oyuncusu da sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamıyor.

Sivas ekibinde 2 oyuncu ise Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye ve Mamadou Samassa Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Konuk ekip Yeni Malatyaspor'da ise sakatlığı bulunan Eren Tozlu mücadelede yer alamıyor.

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