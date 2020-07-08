Sivasspor-Yeni Malatyaspor | CANLI
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Sivasspor son dönemlerdeki formsuzluğunu kırmak ve Süper Lig'i en iyi noktada bitirebilmek istiyor. Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare.
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Murat, Hadebe, Acquah, Donald, Chebake, Mina, Karim Hafes, Gökhan Töre, Umut Bulut.
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı 18.30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
SAKATLAR VE CEZALILAR
Süper Lig'de 54 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Yeni Malatyaspor'un 29 puanı var. Sivasspor'da sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan bu maçta forma giyemiyor, savunma oyuncusu Ziya Erdal da sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamıyor.
Sivas ekibinde 2 oyuncu ise Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye ve Mamadou Samassa Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Konuk ekip Yeni Malatyaspor'da ise sakatlığı bulunan Eren Tozlu mücadelede yer alamıyor.
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