Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Zirve yarışından git gide uzaklaşan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Maç öncesi iki takım taraftarları müsabakanın yayın saati ve kanalını da araştırıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?