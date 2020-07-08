08 Temmuz 2020, Çarşamba

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Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Göztepe - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in 31. haftasında , sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde iki takım taraftarları maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de kümede kalma mücadelesi veren , 31. hafta maçında deplasmanda 'yle karşılaşıyor. Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla 8. sırada yer alırken, Ankaragücü 25 puanla son sırada bulunyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona ermişti.

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Ankaragücü maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Halil Akbunar, Jerome ve Deniz Kadah ile cezalı karşılaşmada forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü'nde ise 'nin hafif sakatlığı bulunuyor.

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Atınç, Berkan, Yalçın, Mossoro, Napoleoni, Soner, Tripic, Wilczek

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla Turan, Faty, Lukasik, Pinto, Saba, Michalak, Dever Orgill

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