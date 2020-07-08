08 Temmuz 2020, Çarşamba

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Göztepe - Ankaragücü l 11'ler belli oldu

Göztepe - Ankaragücü l 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in 31. haftasında , sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde iki takım taraftarları maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de kümede kalma mücadelesi veren , 31. hafta maçında deplasmanda 'yle karşılaşıyor. Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla 8. sırada yer alırken, Ankaragücü 25 puanla son sırada bulunyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona ermişti.

11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Ankaragücü maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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