08 Temmuz 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Göztepe-Ankaragücü | CANLI

Göztepe-Ankaragücü | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in 31. haftasında , sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün bu karşılaşmadan mutlak 3 puan alması gerekiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'de kümede kalma mücadelesi veren , 31. hafta maçında deplasmanda 'yle karşılaşıyor. Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yöneteiyor. Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla 8. sırada yer alırken, Ankaragücü 25 puanla son sırada bulunyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona ermişti.

GÖZTEPE-ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek.

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodriuges, Orgill.


GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Ankaragücü maçı 21.00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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