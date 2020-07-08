08 Temmuz 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Zirve yarışından git gide uzaklaşan , Aytemiz 'a konuk oluyor. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Maç öncesi iki takım taraftarları müsabakanın yayın saati ve kanalını da araştırıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Aytemiz ile , bu akşam oynayacakları müsabaka ile birlikte 'de 8. kez rakip olacak. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 21.00'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 52 puanla 4. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetin ardından aldığı 48 puanla 7. sırada yer alıyor.

8. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bu zamana kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar hiç yenilmedi ve 6 galibiyet aldı. 1 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 21 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 6 kez gol sevinci yaşadı.
Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

BU SEZONKİ 4. MAÇ

İki takım bu sezonki 4. maçına hazırlanıyor. Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalinde eşleşen Galatasaray ile Alanyaspor, 2019-2020 sezonunda 3 kez rakip oldu. Ligdeki maçı sarı-kırmızılılar kazandı. Kupadaki eşleşmede ise turuncu-yeşilliler, evinde kazandığı 2-0'lık galibiyetin rövanşında deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan ekip oldu.

6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor ve Trabzonspor'a yenildi.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 14 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Aslan bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Deplasmandaki son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı kazanan Galatasaray, daha sonra oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

FEGHOULI İLE SARACCHI CEZALI

Galatasaray'da iki futbolcunun cezası bulunuyor. Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören Sofiane Feghouli ile sarı kart gören Marcelo Saracchi cezalı duruma düştü. İki futbolcu da Alanyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Alanyaspor maçı öncesinde Galatasaraylı iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda bu isimler Ömer Bayram ile Jean Michael Seri. Ömer ile Seri, Alanya karşısında sarı kart görmeleri halinde 32. haftada deplasmandaki MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray'da ayrıca cezası biten , Teknik Direktör 'in görev vermesi halinde Alanya karşısında takımdaki yerini alacak.

DÜDÜK METE KALKAVAN'DA

Bu önemli mücadeleyi hakem yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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