Alanyaspor-Galatasaray | CANLI
Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Zirve yarışından git gide uzaklaşan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Avrupa şanslarını sürdürmek isteyen iki takımın da tek istediği 3 puan. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 8. kez rakip oluyor. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.
Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 52 puanla 4. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetin ardından aldığı 48 puanla 7. sırada yer alıyor.
ALANYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse.
Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Belhanda, Seri, Ömer, Taylan, Emre Akbaba, Adem.
8. RANDEVU
Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bu zamana kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar hiç yenilmedi ve 6 galibiyet aldı. 1 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 21 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 6 kez gol sevinci yaşadı.
Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
BU SEZONKİ 4. MAÇ
İki takım bu sezonki 4. maçına hazırlanıyor. Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalinde eşleşen Galatasaray ile Alanyaspor, 2019-2020 sezonunda 3 kez rakip oldu. Ligdeki maçı sarı-kırmızılılar kazandı. Kupadaki eşleşmede ise turuncu-yeşilliler, evinde kazandığı 2-0'lık galibiyetin rövanşında deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan ekip oldu.
6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor ve Trabzonspor'a yenildi.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 14 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Aslan bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Deplasmandaki son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı kazanan Galatasaray, daha sonra oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
DÜDÜK METE KALKAVAN'DA
Bu önemli mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 21.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı