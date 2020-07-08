Alanyaspor-Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Zirve yarışından git gide uzaklaşan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Avrupa şanslarını sürdürmek isteyen iki takımın da tek istediği 3 puan. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 8. kez rakip oluyor. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.

Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 52 puanla 4. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetin ardından aldığı 48 puanla 7. sırada yer alıyor.

ALANYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse.

Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Belhanda, Seri, Ömer, Taylan, Emre Akbaba, Adem.





8. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bu zamana kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar hiç yenilmedi ve 6 galibiyet aldı. 1 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 21 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 6 kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

BU SEZONKİ 4. MAÇ

İki takım bu sezonki 4. maçına hazırlanıyor. Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalinde eşleşen Galatasaray ile Alanyaspor, 2019-2020 sezonunda 3 kez rakip oldu. Ligdeki maçı sarı-kırmızılılar kazandı. Kupadaki eşleşmede ise turuncu-yeşilliler, evinde kazandığı 2-0'lık galibiyetin rövanşında deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan ekip oldu.

6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor ve Trabzonspor'a yenildi.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 14 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Aslan bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Deplasmandaki son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı kazanan Galatasaray, daha sonra oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

DÜDÜK METE KALKAVAN'DA

Bu önemli mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 21.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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