Medipol Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Liderlik koltuğunda oturan Başakşehir mücadeleye mutlak 3 puan almak için çıkacak. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Medipol Başakşehir-Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ALEKSIC VE VISCA TAKIMIN YARISINDAN FAZLASI
Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Medipol Başakşehir'de kart cezalısı olan üç isim de kadroya geri dönüyor. Ligin 29'uncu haftasında oynanan Galatasaray maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Danijel Aleksic şans verilmesi halinde formasına kavuşacak. Özellikle Başakşehir'in attığı 57 golün 30'unda Aleksic ve Visca imzası var. Visca, 29 maçta 10 gol 12 asistlik katkı sağlarken, Aleksic ise 6 gol, 2 asistle takımına katkı sağladı.
BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAZANIYOR
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puan topladı. İç sahada Sivasspor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan turuncu lacivertliler 35 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.
EPUREANU CEZALI, CRİVELLİ SINIRDA
Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçı öncesi tek eksik Alexandru Epureanu. Sarı kart cezalısı olan tecrübeli stoperin yerine ise Carlos Ponck'un forma giymesi bekleniyor. Turuncu lacivertli takımda Enzo Crivelli ise sarı kart ceza sınırında. Crivelli, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir hafta sonra oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Medipol Başakşehir-Denizlispor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba
Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı