07 Temmuz 2020, Salı

SÜPER LİG

Medipol Başakşehir - Denizlispor l CANLI

Başakşehir - Denizlispor l CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

Süper Lig'in 31. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Liderlik koltuğunda oturan Başakşehir mücadeleye mutlak 3 puan almak için çıkıyor. Oynanacak olan zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 31'inci haftasında lider , Yukatel 'u ağırlıyor. Turuncu lacivertliler sezonun sonuna yaklaşırken en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde yer alıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı ise yönetiyor.

11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Denizlispor: Tolgahan Acar, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Aissati, Recep, Berdich, Sacko, Rodallega

ALEKSIC VE VISCA TAKIMIN YARISINDAN FAZLASI

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Medipol Başakşehir'de kart cezalısı olan üç isim de kadroya geri dönüyor. Ligin 29'uncu haftasında oynanan Galatasaray maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Danijel Aleksic şans verilmesi halinde formasına kavuşacak. Özellikle Başakşehir'in attığı 57 golün 30'unda Aleksic ve Visca imzası var. Visca, 29 maçta 10 gol 12 asistlik katkı sağlarken, Aleksic ise 6 gol, 2 asistle takımına katkı sağladı.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAZANIYOR


Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puan topladı. İç sahada Sivasspor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan turuncu lacivertliler 35 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

EPUREANU CEZALI, CRİVELLİ SINIRDA


Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçı öncesi tek eksik . Sarı kart cezalısı olan tecrübeli stoperin yerine ise Carlos Ponck'un forma giymesi bekleniyor. Turuncu lacivertli takımda Enzo Crivelli ise sarı kart ceza sınırında. Crivelli, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir hafta sonra oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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