07 Temmuz 2020, Salı

SÜPER LİG

Gençlerbirliği-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

Gençlerbirliği-F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

'in 31. haftasında , deplasmanda 'ne konuk oluyor. Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe, bu sıralama için 3 puan geride bulunuyor. Aynı zamanda Gençlerbirliği de düşme hattından 3 puan yukarıda bulunuyor. İki takım da galip gelerek kendi hedeflerini gerçekleştirmek istiyor. Dev karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

'in 31. haftası - maçıyla açılıyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Son 2 maçını da kazanarak Avrupa Ligi umutlarını sürdüren Fenerbahçe, 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında sadece 1 puan alan Gençlerbirliği ise 32 puanla 12. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ozan, Ferdi, Muriqi.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezasından dolayı başkent deplasmanında forma giyemeyecek. Garry Rodrıgues'in ise sarı kart cezası sona erdi. Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci ise sarı kart sınırında bulunuyor. Fenerbahçe, bu maçla birlikte Gençlerbirliği ile lig tarihinde 92. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, başkent ekibiyle oynadığı geride kalan 91 maçta 46 galibiyet alırken, 30 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği ise 15 mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Ankara'da çıktığı 45 maçtaysa 15 galibiyet alırken, 18 maçta eşitlik bozulmadı. 12 karşılaşmayı ise kırmızı siyahlılar kazandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezaları onandı! Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezaları onandı!
F.Bahçe ve Trabzonspor'un maç günleri değişti! F.Bahçe ve Trabzonspor'un maç günleri değişti!
Medipol Başakşehir-Denizlispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Medipol Başakşehir-Denizlispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör