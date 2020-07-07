Gençlerbirliği-Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe, bu sıralama için 3 puan geride bulunuyor. Aynı zamanda Gençlerbirliği de düşme hattından 3 puan yukarıda bulunuyor. İki takım da galip gelerek kendi hedeflerini gerçekleştirmek istiyor. Bu zorlu kariılaşmayı ASpor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 31. haftası Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçıyla açılıyor. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor. Son 2 maçını da kazanarak Avrupa Ligi umutlarını sürdüren Fenerbahçe, 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında sadece 1 puan alan Gençlerbirliği ise 32 puanla 12. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ozan, Ferdi, Muriqi.

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