Kayserispor-Beşiktaş | CANLI
Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala kritik haftalara girildi. Lig, alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelelere sahne oluyor. Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.
Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı ağırladığı maç saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor.
HES KABLO KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Lopes, Campanharo, Djedje, Henrique, Hasan, Cenk, Kravets
Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Vida, Ruiz, Gökhan, Atiba, Elneny, Necip, Lens, Diaby, Burak
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti.
Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmaya, takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.
Genç teknik adam Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan N'Koudou'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle Necip Uysal'a görev verdi. N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer buldu.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VE CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR
Beşiktaş'ta cezalı Tyler Boyd'un yanı sıra sakatlığı bulunan Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas ile dinlendirilen Dorukhan Toköz Kayseri'ye getirilmedi.
Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N'Koudou, Jeremain Lens, Mohamed Elneny, Domagoj Vida Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
KAYSERİSPOR CEPHESİ
Ev sahibi Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosenicki ise ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan Mensah'ın yanı sıra Mesanovic ve Rienstra'yı yedek soyunduran Prosinecki, bu oyuncuların yerine Zoran Kvrzic, Enver Cenk Şahin ve Miguel Lopes'e ilk 11'de şans tanıdı.
Prosinecki, Beşiktaş karşısında ilk 11'de Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Miguel Lopes, Brice Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique ve Artem Kravets'e görev verdi.
Kayserispor'da Yasir Subaşı da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.
Sarı kart sınırında bulunan kaleci Lung ile Rienstra ise Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.
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