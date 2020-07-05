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Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, 'in 30. haftasında 'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı hakem yönetecek. Ev sahibi ekip geride kalan 29 haftada topladığı 27 puanla küme düşme hattında 16. sırada yer alırken, konuk ekip ise 29 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizesporspor 3-1 kazanmıştı.

KONYASPOR-RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, Thuram

Rizespor: Tarık, Talbi, Burak, Orhan, Melnjak, Vetrih, Diomande, Boldrin, Tunay, Samudio, Skoda

KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı bu akşam 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa-Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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