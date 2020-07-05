Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 30. haftasında kritik mücadelelerden biri de Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanacak. 3. sırada yer alan Sivasspor, şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi şansını kaybetmemek için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın muhtemel 11'i, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?