05 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Konyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI

Konyaspor-Ç. Rizespor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada İttifak Holding sahasında ile karşı karşıya gliyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

, 'in 30. haftasında 'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı hakem yönetiyor Ev sahibi ekip geride kalan 29 haftada topladığı 27 puanla küme düşme hattında 16. sırada yer alırken, konuk ekip ise 29 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizesporspor 3-1 kazanmıştı.

KONYASPOR-RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Anicic, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Rizespor: Tarık, Melnjak, Talbi, Orhan, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Samudio, Tunay, Vetrih, Skoda.


KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı 21.00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Yiğido Paşa'ya takıldı! Yiğido Paşa'ya takıldı!
Galatasaray - Trabzonspor | CANLI Galatasaray - Trabzonspor | CANLI
31. haftanın hakemleri belli oldu 31. haftanın hakemleri belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör