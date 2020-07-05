Konyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gliyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor Ev sahibi ekip geride kalan 29 haftada topladığı 27 puanla küme düşme hattında 16. sırada yer alırken, konuk ekip ise 29 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizesporspor 3-1 kazanmıştı.

KONYASPOR-RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Anicic, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Rizespor: Tarık, Melnjak, Talbi, Orhan, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Samudio, Tunay, Vetrih, Skoda.





KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı 21.00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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