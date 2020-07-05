Kasımpaşa-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede iki takımda mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Galatasaray'da eksik futbolcular Fatih Terim'i düşündürüyor. Onyekuru'nun gidişi sonrası muhtelemel 11'in nasıl şekilleneceği, maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?