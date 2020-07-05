05 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Kasımpaşa-Sivasspor l 11'ler belli oldu

Kasımpaşa-Sivasspor l 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 30. haftasında kritik mücadelelerden biri de ile arasında oynanacak. 3. sırada yer alan Sivasspor, şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi şansını kaybetmemek için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımında 11'leri belli oldu.

, 'in 30. haftasında Demir Grup 'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan ve 7 maçında 19 puan toplayan Kasımpaşa, Sivasspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor ise devam eden Şamiyonlar Ligi ve şampiyonluk hedeflerine giden yolda yara almamak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Sivasspor maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Ndongala, Meriah, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç, Hajradinovic, Koita, Jorge, Thiam

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Ziya, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

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