05 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Kasımpaşa-Sivasspor | CANLI

Kasımpaşa-Sivasspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 30. haftasında kritik mücadelelerden biri de ile arasında oynanıyor. 3. sırada yer alan Sivasspor, zirve yarışından uzaklaşmak istemezken UEFA Şampiyonlar Ligi şansını da zorlamak istiyor. Kasımpaşa ise galibiyet serisini devam ettirme peşinde. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatını aspor.com.tr'de...

, 'in 30. haftasında Demir Grup 'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan ve 7 maçında 19 puan toplayan Kasımpaşa, Sivasspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor ise devam eden Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hedeflerine giden yolda yara almamak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA-SİVASSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Ndongala, Meriah, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç, Hajradinovic, Koita, Jorge, Thiam.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Ziya, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare.

KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Sivasspor maçı 18.30'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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