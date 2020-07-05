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Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede iki takımda mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Galatasaray'da eksik futbolcular 'i düşündürüyor. Onyekuru'nun gidişi sonrası muhtelemel 11'in nasıl şekilleneceği, maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev maç tecrübeli hakem tarafından yönetilecek. 'de son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında hızla kopan , haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırada yer aldı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dev maç için geri sayım başladı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR

Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. A

Falcao'nun durumu henüz netlik kazanmadı. Adem Büyük cezalı ve Onyekuru sözleşmesi bittiği gerekçesiyle Monaco tarafından geri çağırıldı.

TRABZONSPOR'A SAKATLARDAN GÜZEL HABER

Trabzonspor'a , Abdulkadir Parmak ve 'den iyi haberler geldi. Kadroya alınan 3 futbolcu Hüseyin Çimşir'in görev vermesi halinde oynayabilecek.

Marcao mesajı verdi! haberin devamı

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