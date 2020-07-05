Galatasaray - Trabzonspor | CANLI
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıktı. Dev derbiyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan dev maç tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Süper Lig'de son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında hızla kopan Galatasaray, haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırada yer aldı.
GALATASARAY-TRABZONSPOR İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli.
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Sörloth.
Galatasaray - Trabzonspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR
Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina ve cezalı Adem Büyük, Trabzonspor maçında forma giyemiyor.
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