Galatasaray - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıktı. Dev derbiyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan dev maç tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Süper Lig'de son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında hızla kopan Galatasaray, haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırada yer aldı.

GALATASARAY-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli.

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Sörloth.

Galatasaray - Trabzonspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR

Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina ve cezalı Adem Büyük, Trabzonspor maçında forma giyemiyor.





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