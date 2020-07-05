05 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Galatasaray - Trabzonspor | CANLI

Galatasaray - Trabzonspor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıktı. Dev derbiyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan dev maç tecrübeli hakem yönetiyor. 'de son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında hızla kopan , haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırada yer aldı.

GALATASARAY-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli.

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, , Sörloth.

Galatasaray - Trabzonspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR

Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina ve cezalı Adem Büyük, Trabzonspor maçında forma giyemiyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Konyaspor-Ç. Rizespor | CANLI Konyaspor-Ç. Rizespor | CANLI
Yiğido Paşa'ya takıldı! Yiğido Paşa'ya takıldı!
31. haftanın hakemleri belli oldu 31. haftanın hakemleri belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör