Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Maçtan önce iki takım taraftarları da tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 30. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti. İki takım içinde hedef mutlak 3 puan almak ve tehlike bölgesinden uzaklaşmak.
YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Eren Tozlu ve cezalı Gökhan Töre karşılaşmada oynayamayacak. Gençlerbirliği'ndeyse Yasin Pehlivan cezası, Nadir Çiftçi ve Alper Tatlısu sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecekler.
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Acquah, Robin, Donald, Murat, Fofana, Umut
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Arda, Toure, Halil İbrahim, Berat, Baiano, Ayite, Candeias, Sio, Stancu
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