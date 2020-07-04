Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?