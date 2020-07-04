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Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında sahasında 'ni ağırlıyor. Maçtan önce iki takım taraftarları da tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 30. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti. İki takım içinde hedef mutlak 3 puan almak ve tehlike bölgesinden uzaklaşmak.

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Eren Tozlu ve cezalı Gökhan Töre karşılaşmada oynayamayacak. Gençlerbirliği'ndeyse Yasin Pehlivan cezası, Nadir Çiftçi ve Alper Tatlısu sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecekler.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Acquah, Robin, Donald, Murat, Fofana, Umut

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Arda, Toure, Halil İbrahim, Berat, Baiano, Ayite, Candeias, Sio, Stancu

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