04 Temmuz 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği l CANLI

Y. Malatyaspor - Gençlerbirliği l CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında sahasında 'ni ağırlıyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de 30. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti. İki takım içinde hedef mutlak 3 puan almak ve tehlike bölgesinden uzaklaşmak.

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı saat 18:30'da başladı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake, Hafes, Murat, Acquah, Donald, Fofana, Ndayishimiye, Umut

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil, Fabricio, Flavio, Zargo, Erdem, Berat, Ayite, Sefa, Candeias, Stancu


Ankaragücü - Alanyaspor l 11'ler belli oldu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Fenerbahçe-Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fenerbahçe-Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Antalyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Antalyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Ankaragücü-Alanyaspor | CANLI Ankaragücü-Alanyaspor | CANLI
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör