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MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Ankaragücü-Alanyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında son sırada bulunan MKE sahasında 'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'de 30. hafta mücadelesinde , 'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Bu maç öncesinde ev sahibi ekibin 25, konuk ekibin ise 45 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor, kendi evinde 5-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.

ANKARAGÜCÜ-ALANYASPOR 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Lukasik, Kitsiou, Michalak, Orgill, Saba.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Efecan, Salih, Bakasetas, Onur, Cisse.

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Alanyaspor maçı saat 18.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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