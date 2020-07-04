Fenerbahçe-Göztepe | CANLI
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor. İki takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıktı. Fenerbahçe - Göztepe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Corona virüsü arasının ardından tüm heyecanıyla devam eden Süper Lig'de 30. hafta müsabakaları oynanıyor. Son olarak Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues cezası nedeniyle forma giyemiyor. Konuk takımda ise Deniz Kadah, Jerome ve Halil Akbunar'ın sakatlıkları bulunuyor.
FENERBAHÇE-GÖZTEPE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi.
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek.
Fenerbahçe'nin sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ettiği maç saat 21.00'de başladı ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor
GÖZTEPE ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göztepe, bu akşam kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor.
AVRUPA BİLETİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR
Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de 90+6'da attığı golle 3-2 yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, kalan 5 maçını da kazanıp UEFA Avrupa Ligi biletini almak istiyor. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemiyor.
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