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Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Antalyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasının en kritik mücadelesi ile arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Medipol Başakşehir, formda ekiplerden Antalyaspor'u yenerek yara almamak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 30. hafta mücadelesinde lider , 'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan öücadelede hakem düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Başakşehir 3 puan alarak şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı atlatmak istiyor. Bu karşılaşmanın sonucu yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını da yakından ilgilendiriyor.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fraport Tav Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Veysel, Kudryashov, N'Dinga, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic

Sakat: Bahadır

Cezalı: Hakan

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli, Ba

Sakat: Azubuike

Cezalı: Visca, Mahmut, Aleksic

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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