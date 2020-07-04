Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliğini ağırlıyor. Maçtan önce iki takım taraftarları da tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?