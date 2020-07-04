Antalyaspor-Medipol Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 30. haftasının en kritik mücadelesi Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Medipol Başakşehir, formda ekiplerden Antalyaspor'u yenerek yara almamak istiyor. Dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan öücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Başakşehir 3 puan alarak şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı atlatmak istiyor. Bu karşılaşmanın sonucu yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını da yakından ilgilendiriyor.
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel, Ersan, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Sinan, Bünyamin, Podolski, Fredy, Jahovic.
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba.
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.
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