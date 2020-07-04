04 Temmuz 2020, Cumartesi

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Antalyaspor-Medipol Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu

Antalyaspor-Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasının en kritik mücadelesi ile arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Medipol Başakşehir, formda ekiplerden Antalyaspor'u yenerek yara almamak istiyor. Dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

'de 30. hafta mücadelesinde lider , 'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan öücadelede hakem düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Başakşehir 3 puan alarak şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı atlatmak istiyor. Bu karşılaşmanın sonucu yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını da yakından ilgilendiriyor.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel, Ersan, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Sinan, Bünyamin, Podolski, Fredy, Jahovic.

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.

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