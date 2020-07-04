04 Temmuz 2020, Cumartesi

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Antalyaspor-Medipol Başakşehir | CANLI

Antalyaspor-Başakşehir | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında zirve yarışı veren Medipol deplasmanda Fraport TAV ile karşılaşıyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'de 30. hafta mücadelesinde lider , 'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Başakşehir 3 puan alarak şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı atlatmak istiyor.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel, Ersan, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Sinan, Bünyamin, Podolski, Fredy, Jahovic.

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba.


ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Başakşehir maçı 21.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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