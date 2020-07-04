Antalyaspor-Medipol Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında zirve yarışı veren Medipol Başakşehir deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Başakşehir 3 puan alarak şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı atlatmak istiyor.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel, Ersan, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Sinan, Bünyamin, Podolski, Fredy, Jahovic.

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba.





ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Başakşehir maçı 21.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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