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Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ankaragücü - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 30. hafta mücadelesinde , 'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu maç öncesinde ev sahibi ekibin 25, konuk ekibin ise 45 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor, kendi evinde 5-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü'nde sarı kart cezalıları Sedat Ağçay ve Gerson Rodrigues, karşılaşmada forma giyemeyecek. Orkan Çınar'ın durumu ise henüz netlik kazanmadı. Aytemiz Alanyaspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

Ankaragücü: Ricardo, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Atila Turan, Ricardo Faty, Tiago Pinto, Oscar Scarione, Konrad Michalak, Saba Lobzhanidze, Dever Orgill

Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Tasos Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Alanyaspor maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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