Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi maçın muhtemel 11'leri, yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Bu maç öncesinde Yukatel Denizlispor'un 32, Gaziantep FK'nın ise 35 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Yukatel Denizlispor, deplasmanda 2-1'lik skorla kazanmıştı.
DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Gaziantep FK maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Karşılaşma öncesi iki ekipte de sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Yukatel Denizlispor: Tolgahan- Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Özgür, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati, Estupinan
Gaziantep FK: Günay- Kana Biyik, Papy, Tosca, Oğuz, Kenan, Morais, Jeferrson, Maxim, Güray, Kayode
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı