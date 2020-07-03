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Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK | CANLI

Denizlispor-Gaziantep FK | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 Giriş Tarihi: 03.07.2020

'in 30. haftasının açılış maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'de 30. hafta mücadelesinde , Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem düdük çalıyor. Bu maç öncesinde Yukatel Denizlispor'un 32, Gaziantep FK'nın ise 35 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Yukatel Denizlispor, deplasmanda 2-1'lik skorla kazanmıştı.

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Karşılaşma öncesi iki ekipte de sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, T. Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Berdich, Aissati, Murawski, Recep, Estupinan, Rodallega.

Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosça, Oğuz, Güray, Kana, Andre, Morais, Kenan, Kayode, Maxim.


DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Gaziantep FK maçı saat 21.00'de başladı ve karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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