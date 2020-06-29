Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 29. haftasının son karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Puan olarak düşme hattına yakın olan iki takım bu akşam mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Maçtan önce iki takım taraftarları da maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Bu maç öncesinde Gençlerbirliği'nin 31, Kasımpaşa'nın ise 32 puanı bulunuyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ev sahibi ekipte tek eksik sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi. Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Mickael Tirpan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Albayrak, Baiano, Yasin Pehlivan, Candeias, Sio, Stancu
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita
GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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