28 Haziran 2020, Pazar

SÜPER LİG

Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sivasspor-Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında şampiyonluk adaylarından sahasında düşme hattındaki 'u ağırlıyor. İki takımda da hedef mutlak 3 puan kazanmak. Maçtan önce taraftarlar maçın saati ve yayıncısı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak. Sivasspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Nurettin Korkmaz'ın sakatlığını bulunuyor.

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Claudemir, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare

Kayserispor: Lung, Situm, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Kayserispor maçı bu akşam 18:30'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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