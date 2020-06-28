Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk adaylarından Sivasspor sahasında düşme hattındaki Kayserispor'u ağırlıyor. İki takımda da hedef mutlak 3 puan kazanmak. Maçtan önce taraftarlar maçın saati ve yayıncısı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Sivasspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hakan Arslan ve Yasin Öztekin karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Nurettin Korkmaz'ın sakatlığını bulunuyor.

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Claudemir, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare

Kayserispor: Lung, Situm, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Kayserispor maçı bu akşam 18:30'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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