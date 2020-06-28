28 Haziran 2020, Pazar

SÜPER LİG

Sivasspor-Kayserispor l 11'ler

Sivasspor-Kayserispor l 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında şampiyonluk adaylarından sahasında düşme hattındaki 'u ağırlıyor. İki takımda da hedef mutlak 3 puan kazanmak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımında 11'i belli oldu.

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak. Sivasspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR 11'LERİ BELLİ OLDU

Sivasspor: Samassa,Marcelo,Appindangoye,Caner,Uğu,rFatih Aksoy,Cluademir,Mert Hakan Yandaş,Emre Kılınç,Fernando,Yatabare

Kayserispor: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Kayserispor maçı bu akşam 18:30'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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