Sivasspor-Kayserispor l 11'ler

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk adaylarından Sivasspor sahasında düşme hattındaki Kayserispor'u ağırlıyor. İki takımda da hedef mutlak 3 puan kazanmak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımında 11'i belli oldu.

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Sivasspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Kayserispor ise 28 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR 11'LERİ BELLİ OLDU

Sivasspor: Samassa,Marcelo,Appindangoye,Caner,Uğu,rFatih Aksoy,Cluademir,Mert Hakan Yandaş,Emre Kılınç,Fernando,Yatabare

Kayserispor: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Kayserispor maçı bu akşam 18:30'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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