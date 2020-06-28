Medipol Başakşehir-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışı adına oldukça kritik maçta iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. Galatasaray'ın önemli oyuncularının eksikliği kulübeyi düşündürüyor. Dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta hakem Ali Palabıyık görev yapacak. Sezonun ilk yarısında istenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray, ligin ikinci yarısında toparlanarak arka arkaya galibiyetler aldı. Galatasaray pandemi sonrası kaybettiği puanlarla zirve yarışında büyük yara aldı. Trabzonspor'un dün puan kaybetmesinin ardından lider Başakşehir'i yenerek yeniden yarışa ortak olmak isteyen sarı kırmızılılarda bu akşam hedef mutlak 3 puan.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli.

Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Onyekuru, Feghouli.

SAKATLIKLAR BAŞA DERT

Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Galatasaray'da Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram kart sınırında bulunan oyuncular arasında yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak, VAR odasında ise Atilla Karaoğlan bulunacak.

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