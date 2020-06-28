Medipol Başakşehir-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışı adına oldukça kritik maçta iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. Galatasaray'ın önemli oyuncularının eksikliği kulübeyi düşündürüyor. Dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta hakem Ali Palabıyık görev yapacak. Sezonun ilk yarısında istenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray, ligin ikinci yarısında toparlanarak arka arkaya galibiyetler aldı. Galatasaray pandemi sonrası kaybettiği puanlarla zirve yarışında büyük yara aldı. Trabzonspor'un dün puan kaybetmesinin ardından lider Başakşehir'i yenerek yeniden yarışa ortak olmak isteyen sarı kırmızılılarda bu akşam hedef mutlak 3 puan.
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli.
Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Onyekuru, Feghouli.
SAKATLIKLAR BAŞA DERT
Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Galatasaray'da Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram kart sınırında bulunan oyuncular arasında yer alıyor.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak, VAR odasında ise Atilla Karaoğlan bulunacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı