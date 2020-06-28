28 Haziran 2020, Pazar

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Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maç öncesi iki takım taraftarları maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynancak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Gaziantep, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 34 puanla 10. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 3-3 berabere kalarak 1 puan kazanmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep: Günay, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Oğuz, Güray, Sousa, Morais, Maxim, Kayode, Muhammet

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudrashov, Fredy, Hakan Özmert, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski, Jahovic

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