28 Haziran 2020, Pazar

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Gaziantep FK-Antalyaspor | CANLI

Gaziantep-Antalyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Ligin orta sıralarında bulunan iki takımın karşılaşmasına dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetiyor.

Gaziantep, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 34 puanla 10. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 3-3 berabere kalarak 1 puan kazanmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Andre, Oğuz, Morais, Maxim, Twumasi, Kenan, Kayode.

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Fredy, Amilton, Hakan, Mukairu, Doğukan Sinik, Jahovic.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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