28 Haziran 2020, Pazar

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Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor l CANLI

Rizespor - Denizlispor l CANLI
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında sahasında Yukatel 'u konuk ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de 29. hafta mücadelesinde Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 18:30'da başlayan karşılaşmada hakem düdük çalıyor. Rizespor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alırken, Denizlispor ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibinde sakatlığı bulunan Umar, Gökhan Akkan ve Abarhoun karşılaşmada forma giyemiyor. Denizlispor'da sakatlığı bulunan Onazi, Recep Niyaz, Sackey ile cezalı Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru mücadelede görev alamadı.


RİZESPOR - DENİZLİSPOR 11'LER

Rizespor: Tarık, Talbi, Ivanildo, Diomande, Moroziuk, Melnjak, Boldrin, Tunay, Vetrih, Skoda, Samudio

Denizlispor: Tolgahan, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Özgür, Mbamba, Murawski, Bergdich, Estupinan, Aissati, Rodallega

18.30'da başlayan - Denizlispor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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