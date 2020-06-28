Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor l CANLI
Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 18:30'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Rizespor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alırken, Denizlispor ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibinde sakatlığı bulunan Umar, Gökhan Akkan ve Abarhoun karşılaşmada forma giyemiyor. Denizlispor'da sakatlığı bulunan Onazi, Recep Niyaz, Sackey ile cezalı Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru mücadelede görev alamadı.
RİZESPOR - DENİZLİSPOR 11'LER
Rizespor: Tarık, Talbi, Ivanildo, Diomande, Moroziuk, Melnjak, Boldrin, Tunay, Vetrih, Skoda, Samudio
Denizlispor: Tolgahan, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Özgür, Mbamba, Murawski, Bergdich, Estupinan, Aissati, Rodallega
18.30'da başlayan Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
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