Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi taraftarlar maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 18:30'da oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Rizespor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alırken, Denizlispor ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibinde sakatlığı bulunan Umar, Gökhan Akkan ve Abarhoun karşılaşmada forma giyemeyecek. Denizlispor'da sakatlığı bulunan Onazi, Recep Niyaz, Sackey ile cezalı Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru mücadelede oynayamayacak.
RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Rizespor: Tarık, Morozyuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, Harmash, Samudio, Skoda
Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Ben Youssef, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Rodallega, Aissati, Estupinan
RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Rizespor - Denizlispor maçı bu akşam saat 18:30'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.
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