28 Haziran 2020, Pazar

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor - Denizlispor l 11'ler

Rizespor - Denizlispor l 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi taraftarlar maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımında 11'leri belli oldu.

'de 29. hafta mücadelesinde Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 18:30'da oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak. Rizespor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alırken, Denizlispor ise 31 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibinde sakatlığı bulunan Umar, Gökhan Akkan ve Abarhoun karşılaşmada forma giyemeyecek. Denizlispor'da sakatlığı bulunan Onazi, Recep Niyaz, Sackey ile cezalı Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru mücadelede oynayamayacak.

RİZESPOR - DENİZLİSPOR 11'LERİ BELLİ OLDU

Rizespor: Tarık, Talbi, Ivanildo, Diomande, Moroziuk, Melnjak, Boldrin, Tunay, Vetrih, Skoda, Samudio

Denizlispor: Tolgahan, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Özgür, Mbamba, Murawski, Bergdich, Estupinan, Aissati, Rodallega

RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rizespor - Denizlispor maçı bu akşam saat 18:30'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.

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