Trabzonspor-MKE Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bordo-mavili ekipte tek hedef 3 puanı alarak yoluna kayıpsız devam etmek. Ankaragücü ise düşme hattından kurtulmak için 3 puana ihtiyaç duyuyor. Karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadele saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER