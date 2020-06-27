27 Haziran 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Trabzonspor-MKE Ankaragücü | CANLI

Trabzonspor-Ankaragücü | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 29. haftasında şampiyonluğun güçlü adayı sahasında 'nü konuk ediyor. Bordo-mavili ekipte tek hedef 3 puanı alarak yoluna kayıpsız devam etmek. Ankaragücü ise düşme hattından kurtulmak için 3 puana ihtiyaç duyuyor. Karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalıyor. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadele saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Göztepe - Alanyaspor | CANLI Göztepe - Alanyaspor | CANLI
Kadıköy'de 'Tufan' koptu! Kadıköy'de 'Tufan' koptu!
Beşiktaş Konya'yı ateşe attı! İşte güncel puan durumu Beşiktaş Konya'yı ateşe attı! İşte güncel puan durumu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör