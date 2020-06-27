Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 29. haftasında Götepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları da tüm detayları araştırıyor. Özellikle muhtemel 11'ler, maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda soynanacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 37 puanla 8. sırada yer alıyor. Sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise 44 puanla 6. sıraya bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'da ise kırmızı kart cezalısı N'sakala forma giyemeyecek.
GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Andre Castro, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Wilczek
Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas Kaan Kanak, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse
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