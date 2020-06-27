Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya mağlup olan Fenerbahçe bu hafta kazanarak taraftarında 3 puanı hediye etmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise düşme hattından kurtulmak için acil puan veya puanlara ihtiyaç duyuyor. Maç öncesi iki takım taraftarları maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?