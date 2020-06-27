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Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Göztepe - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 29. haftasında Götepe, sahasında Aytemiz 'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları da tüm detayları araştırıyor. Özellikle muhtemel 11'ler, maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda soynanacak maçı hakem yönetecek. Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 37 puanla 8. sırada yer alıyor. Sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise 44 puanla 6. sıraya bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'da ise kırmızı kart cezalısı N'sakala forma giyemeyecek.

GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Andre Castro, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Wilczek

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas Kaan Kanak, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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