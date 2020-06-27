Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini, tek taraflı fesheden ve alacaklarını gerekçe göstererek FIFA'ya başvuran Alman futbolcu Max Kruse'den flaş bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir paylaşıma imza atan yıldız oyuncu bu paylaşımla ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...