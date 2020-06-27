27 Haziran 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 29. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya mağlup olan Fenerbahçe bu hafta kazanarak taraftarında 3 puanı hediye etmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise düşme hattından kurtulmak için acil puan veya puanlara ihtiyaç duyuyor. Maç öncesi iki takım taraftarları maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 29. hafta mücadelesinde sahasında Btc Turk 'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Fenerbahçe 28 haftada topladığı 43 puanla yedinci sırada yer alıyor. 14. sıradaki Yeni Malatyaspor'un ise 28 puanı bulunuyor. Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 0-0 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ile ülkesine dönen Miha Zajc maç kadrosuna yer almadı. Konuk ekipte ise uzun süredir takımdan ayrı kalan Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor. cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak.

FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Btc Türk Yeni Malatyaspor arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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