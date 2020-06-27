Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor | CANLI
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya mağlup olan Fenerbahçe bu hafta kazanarak taraftarında 3 puanı hediye etmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise düşme hattından kurtulmak için acil puan veya puanlara ihtiyaç duyuyor. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Fenerbahçe 28 haftada topladığı 43 puanla yedinci sırada yer alıyor. 14. sıradaki Yeni Malatyaspor'un ise 28 puanı bulunuyor. Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 0-0 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Simon Falette ile ülkesine dönen Miha Zajc maç kadrosuna yer almadı. Konuk ekipte ise uzun süredir takımdan ayrı kalan Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Hikmet Karaman cezası sebebiyle kulübede yer alamadı.
11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet, Muriqi
Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut
FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Btc Türk Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadele saat 18:30'da başladı ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE'DE HEDEF AVRUPA
Tahir Karapınar idmanlarda futbolculara sık sık Avrupa Ligi hakkında konuşmalar yaptı. Karapınar, UEFA Avrupa Ligi hedefini son ana kadar kovalamak adına takımın birlik içinde olmasını istedi.
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