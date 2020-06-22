22 Haziran 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Alanyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

'in 28. haftasında Aytemiz , sahasında şampiyonluk yarışındaki 'u ağırlıyor. Kupa finalinde de karşılaşacak iki ekip bu akşam ligin en kritik maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Nwakaeme sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Maç öncesi taraftarlar detaylı bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 28. haftasında , ligin dişli ekiplerinden Aytemiz 'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen aranın hemen ardından Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, 'nda Fenerbahçe'yi eleyerek finale çıkan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.

Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor, son karşılaşmada Göztepe'yi mağlup etti. Pandemi sonrası en hazır takım görüntüsü veren bordo-mavili ekip bu akşam liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 1'den canlı yayınlanacak.

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ALANYASPOR EVİNDE GÜÇLÜ

Süper Lig'de son üç lig maçında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Alanyaspor bu maçların ikisini kazanırken sadece bir maçı kaybetti. Alanyaspor kazandığı maçlarda ise Trabzonspor'a gol şansı tanımadı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı 11 iç saha karşılaşmasından tek yenilgi alırken bu maçların yedisinde 3 puan alırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig'de iç sahada Alanyaspor oynadığı son 3 lig maçınının ikisini kaybetti. 1 kez galip gelebildi.

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