22 Haziran 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

'in 28. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Ligin orta sıralarında yer alan Antalyaspor, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor'a karşı ağır bir yenilgi alan Antalyaspor maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 28. haftasında Fraport-Tav ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa ve ekibi yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı. Pandemi sonrası iyi bir geri dönüş yapan ve Galatasaray maçını kazanan Çaykur Rizespor ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.

ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Nazım Sangare bu maçta görev yapamayacak.

Çaykur Rizespor'da ise mide problemi bulunan Abarhoun ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Umar Aminu bu maçta olmayacak.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Celustka, Kudryashov, Hakan Özmert, Fredy, Sinan Gümüş, Podolski, Amilton, Jahovic

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Tunay Torun, Harmash, Samu, Skoda

ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.

Alanyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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