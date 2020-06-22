Antalyaspor - Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Kupa finalinde de karşılaşacak iki ekip bu akşam ligin en kritik maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Nwakaeme sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Maç öncesi taraftarlar detaylı bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?