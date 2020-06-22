22 Haziran 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor - Çaykur Rizespor | CANLI

Antalyaspor - Çaykur Rizespor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 22.06.2020

'in 28. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Ligin orta sıralarında yer alan Antalyaspor, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. yarı finalinde 'a karşı ağır bir yenilgi alan Antalyaspor, maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'in 28. haftasında Fraport-Tav ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı. Pandemi sonrası iyi bir geri dönüş yapan ve maçını kazanan Çaykur Rizespor ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.


ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Nazım Sangare bu maçta görev yapamıyor.

Çaykur Rizespor'da ise mide problemi bulunan Abarhoun ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Umar Aminu bu maçta yer almadı.

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Hakan, Fredy, Amilton, Sinan, Jahovic, ,Podolski

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Skoda

Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

Alanya'da 11'ler belli oldu

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